DAZN – Runjaic: “Non conta la classifica per me, ma il nostro lavoro”

In attesa della partita di Serie A tra l’Udinese e il Napoli, l’allenatore della squadra friulana, Kosta Runjaic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

“Il Napoli è una grande squadra, lo sappiamo. Sono Campioni d’Italia e primi in classifica, per cui sappiamo a che livelli siamo. Dobbiamo giocare una partita perfetta oggi per affrontarli, essere bravi nei dettagli. Sappiamo di dover migliorare molte cose, sappiamo che stiamo cercando continuità per avere stabilità. Non conta la classifica ma il nostro lavoro, la nostra prestazione settimana dopo settimana. Contro il Genoa a volte non siamo stati abbastanza ed è per questo che abbiamo perso una gara che non avremmo dovuto perdere“.