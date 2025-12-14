Corriere dello Sport: “Sotto a chi toppa”

“Sotto a chi toppa”. È il titolo scelto dal Corriere dello Sport per raccontare una domenica di Serie A che promette spettacolo e tensione nella corsa scudetto. Un turno chiave del campionato, destinato a incidere sugli equilibri di vertice, a pochi giorni dalla Supercoppa.

La giornata si apre all’ora di pranzo con il Milan, impegnato contro il Sassuolo, primo banco di prova di una lunga sequenza di novanta minuti ad alta pressione. Nel pomeriggio e in serata toccherà poi alle altre big: il Napoli affronterà l’Udinese, l’Inter sarà di scena contro il Genoa, mentre la Juventus chiuderà il programma contro il Bologna.

In palio non ci sono soltanto tre punti, ma anche fiducia, slancio e vantaggio psicologico in una fase delicata della stagione. Quattro squadre, quattro partite da non sbagliare, per un totale di 360 minuti che potrebbero indirizzare la volata verso la Supercoppa e ridisegnare la mappa della lotta al titolo.