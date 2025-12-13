Retroscena Napoli, Spalletti: “L’ho consigliato anche ad Adl quando andai via.” Ecco di chi si tratta

Durante la conferenza stampa pre Bologna – Juve, Spalletti ha svelato un retroscena in merito al suo addio al Napoli dopo la vittoria del terzo scudetto.
L’ex allenatore azzurro ha infatti fatto i complimenti ed esaltato Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna, dichiarando di averlo consigliato ad Adl come suo successore sulla panchina partenopea.
Il patron azzurro provò a seguire il consiglio di Spalletti ma Italiano, all’epoca attivo sulla panchina della Fiorentina, decise di continuare a portare avanti il suo lavoro con i toscani coi quali si separò dopo aver perso la seconda finale di Conference League persa in due anni prima col West Ham e poi con l’Olympiakos.