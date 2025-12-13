Sky Sport – Ecco le probabili formazioni di Udinese – Napoli

Dopo la sconfitta contro il Benfica di Mourinho, il Napoli di Conte si prepara ad affrontare l’Udinese in trasferta domani alle 15:00. La trasferta ad Udine suscita sempre il ricordo del 4 maggio 2023, data in cui gli azzurri vinsero il loro terzo scudetto proprio al Bluenergy Stadium ma i partenopei dovranno reagire alla brutta prestazione di Lisbona per sorpassare il Milan e tenere a -4 l’Inter.
Ad Udine non sarà di certo una passeggiata per gli azzurri che dovranno preparare la partita in maniera impeccabile sotto ogni punto di vista in modo da portare a casa i tre punti e poi concentrarsi sulla supercoppa da dover giocare in Arabia Saudita.
Ecco le probabili formazioni di Udinese – Napoli secondo Sky Sport:
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
Il tecnico ex Chelsea va verso la riconferma dell’11 titolare visto contro Juve e Benfica. L’unico cambio sarà probabilmente Spinazzola al posto di Olivera. Inoltre l’allenatore azzurro potrà contare anche su Gutierrez da poco rientrato dall’infortunio rimediato dopo il match con l’Atalanta.