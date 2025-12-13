L’ex Napoli Gaetano: “mai lamentato del minutaggio”. “Con Garcia…”

L’ex Napoli Gianluca Gaetano, torna a parlare del suo passato in maglia azzurra, ai microfoni della Gazzetta Dello Sport.

Il centrocampista ora in forze al Cagliari, guidato da Pisacane, a seguito di una domanda riguardo il suo minutaggio in campo con i partenopei, ha risposto:

“Non mi soffermo sulla quantità dei minuti giocati in campo, non mi sono mai arrabiato per aver giocato poco, quando sono stato chiamato in causa ho risposto come meglio potevo dando tutto me stesso in campo”.

Ad oggi Gaetano, rispetto all’esperienza passata all’ombra del Vesuvio, è diventato un pezzo centrale nel progetto del club sardo.

Su Garcia, invece il centrocampista ex Napoli, ha mandato una chiara frecciatina all’attuale ct del Belgio.

“Avrei preferito giocare di più con Garcia. Eravamo in un brutto momento. Volevo dare il mio contributo per aiutare la squadra ad uscire da questo periodo nero, ma non mi è stata concessa la possibilità di farlo”.

Un figlio di Napoli, che tra gioie e rimorsi si è raccontato ai microfoni della Gazzetta Dello Sport.