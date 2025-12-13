La moglie di un ex Napoli: Quanti ricordi Italia, che bello passegiare con questa vista!

Thais Marques, moglie dell’ex calciatore del Napoli Allan è tornata assieme al brasiliano e tutta la sua famiglia nel capoluogo campano per rivivere le emozioni della bellissima città che per anni gli ha ospitati.

La moglie del calciatore brasiliano ha celebrato Napoli e l’amore per l’Italia su Instagram.

Queste le parole di Thais Marques su instagram:

“Amo molto questo paese. Siamo arrivati in Italia con due bambini, e qui siamo diventati adulti davvero. Inoltre ho visto mio marito consacrarsi professionalmente e abbiamo avuto 2 figli a Napoli.” “Ah, Italia quanti ricordi speciali!”

Inoltre la moglie di Allan ha speso parole anche per la bellissima città di Napoli: “Che meraviglia camminare con questa vista!”.