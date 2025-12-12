Ugolini: “Penso che Conte farà un minimo di turnover a Udine”

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, l’obiettivo del Napoli è riscattarsi subito e vincere la partita contro l’Udinese in trasferta. Il giornalista SKY, Massimo Ugolini, anticipa quale potrebbe essere la probabile formazione della squadra Partenopea per la trasferta di Udine in programma domenica alle 15. Secondo Ugolini, Conte potrebbe fare un pò di turnover, visto che la sconfitta di mercoledì contro il Benfica è dovuta anche alla condizione fisica dei titolarissimi.

Potrebbe giocare dal primo minuto Vergara, visto che è l’unico giocatore che potrebbe rimpiazzare qualcuno a centrocampo: tuttavia non è sicuro se prenderà il posto di McTominay o di Elmas. Per quanto riguarda gli esterni, secondo Ugolini, dovrebbero tornare Spinazzola e Gutierrez, mentre in difesa potrebbe esserci una chance per Juan Jesus che non gioca da titolare in campionato dalla trasferta contro il Lecce del 28 ottobre.