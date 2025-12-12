SKY – Botta al polpaccio per Juan Jesus, non giocherà ad Udine per precauzione

Altro problema in casa Napoli: come riportato da SKY Sport, Juan Jesus ha subito una botta al polpaccio oggi durante l’allenamento al centro sportivo di Castel Volturno. Visto che la rosa del Napoli è già in emergenza per i diversi giocatori indisponibili per infortunio, Conte e lo staff azzurro preferirebbero non correre rischi: dunque, il centrale brasiliano ex Inter e Roma quasi sicuramente non ci sarà per la partita di domenica contro l’Udinese. La difesa sarà composta dal tridente Beukema-Buongiorno-Rrahmani.

