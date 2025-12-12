Renica: “Vergara è un calciatore con personalità, se Conte l’ha tenuto in gruppo è perché merita”

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli (1985-1991), ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino in cui ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Benfica, e delle prestazioni recenti del centrocampista classe 2003 dei Partenopei, Antonio Vergara. Di seguito, ecco alcuni spezzoni dell’intervista.

Cosa non ha funzionato a Lisbona per il Napoli?

“Al momento non ci sono le rotazioni giuste, ma Conte può farci poco. Dopo una grande rincorsa nelle ultime cinque partite era naturale che il Napoli potesse incontrare una gara difficile come quella di mercoledì sera in Portogallo“.

Lancerebbe subito a centrocampo Vergara?

“Sposerei subito la causa, i giovani in questo paese vivono sempre troppe difficoltà. A me Vergara è parso un calciatore con personalità: se Conte l’ha tenuto in gruppo è perché merita. Bisogna anche mettere in conto che può sbagliare qualche partita ma è necessario per il suo percorso“.