Il Mattino – De Bruyne cammina senza stampelle da quattro giorni, ecco quando dovrebbe tornare titolare

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riporta degli aggiornamenti importanti riguardo il centrocampista belga del Napoli, Kevin De Bruyne. Secondo il quotidiano, l’ex calciatore del Man City ha iniziato la riabilitazione dopo l’infortunio al bicipite femorale nella partita contro l’Inter del 25 ottobre, e cammina senza stampelle da quattro giorni ormai: i medici belgi che lo hanno in cura gli hanno suggerito di liberarsi delle stampelle per evitare danni collaterali. Per quanto riguarda il rientro da titolare, quello è previsto per marzo.