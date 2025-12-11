Tegola Udinese, Runjaic perde un giocatore per il Napoli. I dettagli

Tegola per Kosta Runjaic in vista di Udinese-Napoli. L’allenatore non avrà a disposizione il laterale Jordan Zemura. Come riportato dal sito ufficiale della società, il calciatore zimbabwese ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra che di fatto gli impedirà di prendere parte al match che si terrà domenica 14 dicembre alle ore 15:00. Uno stop che si aggiunge a quello di Arthur Atta e di Hassane Kamara, entrambi fermi ai box per degli stop fisici. Di seguito, la nota. “Udinese Calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali effettuati, Jordan Zemura ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. Il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo”.