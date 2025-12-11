Tegola Inter, Acerbi si ferma per un problema muscolare. La diagnosi

Tegola per l’Inter. Il difensore Francesco Acerbi, uscito anzitempo nel corso della gara di Champions League contro il Liverpool, ha rimediato un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Di seguito, la nota diffusa dalla società sul proprio sito ufficiale. “Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra”. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il calciatore dovrebbe rimanere fuori per circa un mese. Dunque, non sarà a disposizione di Cristian Chivu per la Supercoppa Italiana. La sua presenza nella partita di campionato contro il Napoli dell’11 gennaio 2026 è in dubbio. Il difensore ci proverà, ma sarà difficile recuperare, prosegue Sky.