“Tanta volontà, poca concretezza ma è l’unico a provarci”. Le pagelle di David Neres

David Neres è stato uno dei pochi a provarci in Benfica-Napoli. Il brasiliano, ha più volte tentato il guizzo e la giocata individuale atta a scardinare la difesa dei lusitani, ma senza troppo successo. È stato comunque segnalato come uno dei migliori nella difficile partita di Lisbona. Eccezion fatta per un 5,5 de La Gazzetta dello Sport, i’ex di partita ha rimediato quantomeno la sufficienza da parte dei vari quotidiani. Di seguito, le motivazioni.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – L’uomo del momento è anche il più pericoloso dei suoi. Nel primo tempo crea pericoli a destra, nella ripresa si sistema prima dietro Hojlund e poi va a sinistra nel 4-4-2 finale. Almeno ci prova.

GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 – Primo ad impensierire Trubin, ma sono già passati settanta minuti. All’inizio prova qualche guizzo dei suoi, ma non trova nessuno ad assaltare l’area.

TUTTOSPORT 6,5 – Tanta volontà, pochissima concretezza. Un’occasione e poco altro, ma è l’unico a provarci.

IL MATTINO 6 – A rivedere tutte quelle care e familiari maglie rosse deve avergli battuto il cuore. C’è anche se non è quello che ha schiantato la Juventus, se non per qualche fiammata ben contenuta da Dahl. Meglio quando è Sudakov a coprirlo perché Di Lorenzo gli porta via l’uomo. Poi è sempre attivo, anche quando va a sinistra e pure se dalla lampada il genio non esce mai.