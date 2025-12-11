Romano: “Mainoo, il Napoli è prudente ma serve un passaggio fondamentale nella trattativa. Marusic? Ecco la verità”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di mercato riguardanti il Napoli sul proprio canale YouTube. Si è parlato a proposito dell’interesse della società per Kobbie Mainoo, oltre che da un possibile approccio per Adam Marusic. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Marusic è stato accostato al Napoli come occasione a parametro zero. Si è detto di un Napoli in trattativa per prenderlo a zero nel mercato estivo. Quel che mi risulta è che il montenegrino è stato offerto a diverse squadre come opportunità, ma oggi non mi risulta che gli azzurri ci stiano lavorando. Non mi risultano offerte, trattative o che la società spinga. Né per adesso né per l’estate. A proposito di Mainoo, prima della gara con il Benfica il Ds Manna non ha chiuso le porte al suo nome. Aggiungerei questo tassello a questa storia. Ve ne parlo da agosto, Mainoo è una delle priorità del Napoli, non è l’unico nome ma è tra i primi tre. Il Napoli però è prudente, Manna non smentisce l’interesse, ma allo stesso tempo per prenderlo c’è un passaggio fondamentale. Il calciatore è sì tentato dalla piazza nonostante abbia più di 12 club interessati al suo prestito. In un mondo normale sarebbe titolare in tante squadre. Il passaggio fondamentale resta il Manchester United, che non ha voglia di liberarsi di giocatori importanti poiché alcuni suoi elementi andranno in coppa d’Africa. Dallo United si aspetta che delle valutazioni vengano fatte verso la fine del mercato, ma all’inizio la società non vorrebbe lasciar partire alcuni di questi giocatori, anche su indicazione di Amorim”.