Repubblica – Nella notte di Lisbona Vergara e Juan Jesus sono i colpi di luce del Napoli

Nella sconfitta rimediata con il Benfica, sono in pochissimi elementi del Napoli a salvarsi. Tra questi, figurano Juan Jesus e Antonio Vergara. Il brasiliano, subentrato a Buongiorno, ha svolto una buona gara, mentre il numero 26 ha ridato verve alla manovra offensiva nei minuti finali. Ne parla l’edizione odierna de La Repubblica.

“Le sostituzioni non cambiano nulla, se fermano quella che si profilava come una disfatta, stabilizzano una accettabile sconfitta. Mourinho intanto cambia la disposizine per coprirsi meglio e mandare in cassa la vittoria che gli risolleva la stagione. Vergara al posto di Elmas, stralunato come non avesse metabolizzato le lodi di domenica scorsa, è colpo di luce come Juan Jesus. Il maturo brasiliano si esalta arginando Benfica nel nuovo tema tattico: operare con una certa serenità, tentando appena possibile di ripartire in profondità nei ranghi scomposti del Napoli”.