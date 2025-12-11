“Non sta bene e si vede”. Serata no per McTominay in Benfica-Napoli. Le sue pagelle

Nella serata nera di Lisbona, che ha visto il Napoli venir battuto per 2-0 dal Benfica, è venuto meno anche Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è apparso insolitamente meno grintoso e combattivo del solito, commettendo una leggerezza sul primo gol e più in generale venendo meno nel duello con Richard Rios. La sua prova ha dunque ricevuto dei voti bassi dai vari quotidiani. Si passa dai vari 5 ad un 4,5 da parte de Il Mattino. Di seguito, le motivazioni.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Rimpallo anche sfortunato sul primo gol, ma non è neppure deciso nel contrasto aereo. Perde tanti palloni e non incide in area avversaria.

GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Il vantaggio Benfica arriva anche grazie a un suo maldestro rinvio. Non sta bene e si vede, sbaglia un paio di appoggi velenosi in orizzontale.

TUTTOSPORT 5 – Per una notte è soltanto Scott e non William Wallace, vittima degli straordinari che gli infortuni nel reparto gli hanno imposto. E questo incide tanto sul match.

IL MATTINO 4,5 – Quando non è accompagnato dal suo spirito guida, sembra un calciatore talmente normale che più volte devi guardare se davvero c’è il numero 8 in campo. Titubante nel rimpallo che porta all’1-0 su Rios. Proprio il duello sul campo con Rios tende a nascondere il suo estro. Rios gli scappa via come un bimbo nei giardinetti e fa l’assist per il 2-0.