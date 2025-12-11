Mutti: “Nel Napoli pesano molto le assenze di Anguissa e Lobotka”

Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare degli azzurri. Ecco cosa ne pensa:

“Napoli in difficoltà sull’aggressività del Benfica. Mourinho ha impostato la squadra per spingere a centrocampo e si è vista l’assenza di giocatori bravi a contenere come Anguissa e Lobotka. Ho visto un Napoli stanco, forse è mancato un po’ di turnover. Conte ha ragione quando parla di partite intense e così importanti. L’allenatore aveva chiesto più energia, ma non è facile mantenere così alto il livello ad ogni gara. Si è passato dalla Juventus a una gara di Champions League al “Da Luz”. Conte a livello psicologico ci sa fare: sa quando battere e quando essere tranquillo. Penso all’Atalanta che ha ribaltato i pronostici, facendo prima una gara deludente a Verona e poi una di prestigio col Chelsea. È normale andare incontro a queste differenze di rendimento con così tanti impegni. Capisco Conte che ritiene il campionato prioritario, ma sarà preparare anche le due prossime gare di Champions, che sono molto importante. Turnover? Conte manda in campo chi gli dà più garanzie. È chiaro che il turnover crei qualche rischio, e Conte in questo momento vuole chi gli dà maggiore sicurezza”.