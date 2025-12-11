Gazzetta – Napoli, la sfida con il Copenaghen sarà decisiva

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sull’ormai complicato percorso della squadra di Antonio Conte in Champions League e sulla prossima gara contro il Copenaghen: “Oggi il Napoli è 23° in classifica, la penultima posizione buona per accedere agli spareggi di febbraio. Al 24° posto – ma per un solo gol in differenza reti, i punti sono gli stessi, sette – sta il Copenaghen, il prossimo avversario, nella settima giornata, il 20 gennaio. In pratica, sarà uno spareggio per la qualificazione e si giocherà in Danimarca. La settimana successiva, al Maradona, arriverà il Chelsea per l’ultima partita della prima fase. Nel 2024-25, bastarono 11 punti per entrare nei playoff: non è detto che quest’anno valga la stessa soglia. A ogni modo, serviranno almeno quattro punti per provarci e sperare”.