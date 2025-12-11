Gazzetta: “Il dubbio che il Napoli nel proprio subconscio riservi il megio di sé in campionato rimane”

A seguito della sconfitta con il Benfica, Antonio Conte ha parlato di assenze a centrocampo, ma senza aggrapparsi a degli alibi. Tuttavia, l’impressione che il Napoli sia meno incisivo in Champions League rispetto al campionato rimane. Non per una questione di assenze, ma di subconscio. Ne scrive a tal proposito l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Zero punti purtroppo per il Napoli, che paga con gli interessi gli svarioni individuali sulle reti che hanno deciso la sfida al Da Luz: l’1-0 di Rios è un gol da cartone animato, da dimenticare la marcatura di Rrahmani sul 2-0 di Barreiro. Tutte amnesie che hanno macchiato in modo indelebile la serata di Lisbona. Nel duello con Mourinho, Conte si è arrangiato in mezzo alle assenze che hanno colpito soprattutto il centrocampo, senza accampare tanti alibi. Fuori casa non c’è stato stavolta un tracollo, però Antonio va via dal Portogallo ancora a mani vuote: in trasferta non ci si schioda dallo zero, tre ko su tre. Per sperare di agguantare gli spareggi, i campioni d’Italia dovranno raccogliere almeno quattro punti contro il Copenaghen in Danimarca e al Maradona contro il Chelsea. L’impresa sarebbe difficile, ma non proibitiva, se almeno rientrassero un paio di big”.

“Giusto cimentarsi in calcoli, ma sotto sotto permane lo strisciante dubbio, cioè che nel proprio subconscio il Napoli tenda a riservare il meglio di se stesso per il campionato, come se ritenesse l’Europa un obiettivo troppo ambizioso per definizione. È accaduto così in altre stagioni, in definitiva lo stesso Conte ha sempre dato il top nei campionati. E quando si cita il Benfica, per il tecnico leccese affiora il brutto ricordo e il rimpianto della semifinale persa in EuroLeague nel 2014, con i portoghesi in finale allo Stadium. È soltanto una supposizione, ma ogni tanto nel Napoli e in Conte fa capolino il “braccino” europeo. Attenzione: si parla di un collettivo e di un allenatore che hanno dimostrato di sapersela cavare alla grande in mezzo alle difficoltà a catena: il lungo stop di Lukaku, poi gli stop di De Bruyne, Anguissa, Lobotka, Gilmour. Sarebbe un vero peccato che un organico così ricco non continui a provarci anche in Coppa”.