Gazzetta – Benfica-Napoli, dominio assoluto della squadra di Mou

La Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta del Napoli per 2-0 contro il Benfica di José Mourinho. Dopo questo risultato il percorso in Champions degli azzurri potrebbe complicarsi: “Il successo non è stato estemporaneo né casuale, il Benfica ha dominato il Napoli dall’inizio alla fine. E la vittoria ha una logica storica. Mou di Champions ne ha vinte due, una con il Porto e una con l’Inter. Conte, in Champions, non è mai andato oltre i quarti di finale, nel lontanissimo 2013 con la Juve, eliminato dal Bayern, e chissà se riuscirà a trascinare il Napoli ai playoff nell’edizione corrente. Il percorso si è fatto molto complicato”.