Di Marzio: “Possibile scambio Lucca-Loftus-Cheek, le ultime”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fantacalcio riguardo al possibile scambio Lucca- Loftus-Cheek. Ecco cosa ne pensa:

“Io penso che alla fine Lucca possa andar via a gennaio, ma perché con il ritorno di Lukaku, se darà garanzie, e giocando con un’unica punta il Napoli, quando gioca Lucca? Può essere usato come pedina di scambio, Loftus-Cheek è un’idea. Ha giocato e bene ed è da capire se il Milan vorrà sacrificarlo a gennaio per arrivare ad una punta come Lucca. Poi le considerazioni le faranno Tare e Allegri. Roma e Milan sono le due squadre che hanno bisogno di una punta centrale”.