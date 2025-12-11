Di Fusco: “Meret è più tecnico di Milinkovic-Savic, vi spiego”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare degli azzurri. Ecco cosa ne pensa:

“Ho già detto che Milinkovic-Savic dovrebbe sistemare la sua posizione di un mezzo metro più avanti, perché spesso si fa trovare a metà strada. C’è stato un errore tecnico da parte sua nel secondo gol. Poteva muoversi meglio e ha esitato. Per quanto riguarda il primo gol sicuramente può essere più padrone dell’area, ma in questo caso c’è stato un errore di McTominay che ha condizionato l’azione. Lui ha accennato l’uscita, ma se fosse stato qualche centimetro più avanti poteva arrivare meglio su quella palla. Il serbo non sta facendo male nel complesso, ma ha preso un paio di gol sul primo palo che si potevano evitare. Se quei gol li avesse presi Meret lo avrebbero fucilato. Credo che Alex dal punto di vista tecnico sia più forte, mentre Milinkovic-Savic ha altre doti. Sono due portieri importanti, ma credo che Conte preferisca l’ex Torino, altrimenti non avrebbe fatto spendere 22 milioni alla società. Personalmente non sono d’accordo all’alternanza dei portieri nella stessa competizione. Vedremo Conte come si comporterà. Meret potrebbe giocare titolare in Supercoppa: se è pronto secondo me può giocare”.