Di Canio: “McTominay emblema della stanchezza del Napoli. Guardate che leggerezze commette sui gol”

Paolo Di Canio, ex calciatore ed oggi opinionista, ha commenntato a Sky Sport la prestazione di Scott McTominay contro il Benfica. Qui, definisce lo scozzese come l’emblema della stanchezza psico-fisica del Napoli. Di seguito, il suo pensiero a riguardo.

“McTominay è l’emblema della stanchezza psico-fisica che ha identificato Conte. Lo si vede anche nei gol subiti dal Napoli. In questa gara giocato davanti la difesa da box to box come contro la Juve: interdizione, riproposizione e inserimento. Può capitare di essere stanchi. Se vedete, sul primo gol fa il saltello dei paurosi, non è da lui che è una bestia. È timido, da un colpetto che diventa assist per Rios. Sul secondo gol viene attirato fuori, poi palla lunga per il suo uomo che farà assist. Lui prova anche a riprenderlo, ma è troppo tardi. È una questione mentale più che fisica”.