D’Agostino: “Conte? Il suo metodo in Europa non porta molti frutti”

Gaetano D’Agostino, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per parlare del percorso europeo del Napoli. Ecco cosa ne pensa: 

“Io mi soffermo sempre sulle difficoltà a livello europeo. Non posso pensare che sottovaluti un così grande prestigio che è quello della Champions League. Anche perché ho visto un Napoli che cercava di fare. E’ più nelle idee, nella proposta che magari in Serie A va bene e in Europa non basta. Non è che la squadra è inadatta all’Europa, anche perché con Sarri e Spalletti ha dimostrato di poter far bene in Champions League. Ma credo che la filosofia di Conte, ma non solo quest’anno, negli anni, è stata sempre quella di non fare delle belle figure in chiave europea. Conte soffre giocare ogni tre giorni, soffre la preparazione ogni tre giorni, lo si è visto anche in Coppa Italia col Cagliari. Conte è un gran lavoratore, ma secondo me soffre il giocare ogni tre giorni”.

