Champions League, la classifica al termine della sesta giornata. Il Napoli è ancora in zona playoff

Ieri si è conclusa la sesta giornata della league phase di Champions League. A seguito della sconfitta rimediata contro il Benfica, il Napoli ha perso alcune posizioni. Ora, gli azzurri si trovano in ventitreesima posizione a quota 7 punti, a pari punti con il Qarabag ed il Copenhagen, prossima avversaria nella competizione. Dunque, la prossima sfida va vista come un vero e proprio dentro o fuori per il prosieguo nel torneo. Di seguito, la classifica completa.
|SQUADRE
|PUNTI
|GOL FATTI
|GOL SUBITI
|DIFFERENZA RETI
|1) Arsenal
|18
|17
|1
|+16
|2) Bayern Monaco
|15
|18
|7
|+11
|3) Paris Saint-Germain
|13
|19
|8
|+11
|4) Manchester City
|13
|12
|6
|+6
|5) Atalanta
|13
|8
|6
|+2
|6) Inter
|12
|12
|4
|+8
|7) Real Madrid
|12
|13
|7
|+6
|8) Atletico Madrid
|12
|15
|12
|+3
|9) Liverpool
|12
|11
|8
|+3
|10) Borussia Dortmund
|11
|19
|13
|+6
|11) Tottenham
|11
|13
|7
|+6
|12) Newcastle
|10
|13
|6
|+7
|13) Chelsea
|10
|13
|8
|+5
|14) Sporting Lisbona
|10
|12
|8
|+4
|15) Barcellona
|10
|14
|11
|+3
|16) Olympique Marsiglia
|9
|11
|8
|+3
|17) Juventus
|9
|12
|10
|+2
|18) Galatasaray
|9
|8
|8
|0
|19) Monaco
|9
|7
|8
|-1
|20) Bayer Leverkusen
|9
|10
|12
|-2
|21) PSV Eindhoven
|8
|15
|11
|+4
|22) Qarabag
|7
|10
|13
|-3
|23) NAPOLI
|7
|6
|11
|-5
|24) Copenhagen
|7
|10
|16
|-6
|25) Benfica
|6
|6
|8
|-2
|26) Pafos
|6
|4
|9
|-5
|27) Union Saint-Gilloise
|6
|7
|15
|-8
|28) Athletic Bilbao
|5
|4
|9
|-5
|29) Olympiacos
|5
|6
|13
|-7
|30) Eintracht Francoforte
|4
|8
|16
|-8
|31) Club Brugge
|4
|8
|16
|-8
|32) Bodø/Glimt
|3
|9
|13
|-4
|33) Slavia Praga
|3
|2
|11
|-9
|34) Ajax
|3
|5
|18
|-13
|35) Villarreal
|1
|4
|13
|-9
|36) Kairat Almaty
|1
|4
|15
|-11