Champions League, la classifica al termine della sesta giornata. Il Napoli è ancora in zona playoff

Ieri si è conclusa la sesta giornata della league phase di Champions League. A seguito della sconfitta rimediata contro il Benfica, il Napoli ha perso alcune posizioni. Ora, gli azzurri si trovano in ventitreesima posizione a quota 7 punti, a pari punti con il Qarabag ed il Copenhagen, prossima avversaria nella competizione. Dunque, la prossima sfida va vista come un vero e proprio dentro o fuori per il prosieguo nel torneo. Di seguito, la classifica completa.

SQUADREPUNTIGOL FATTIGOL SUBITIDIFFERENZA RETI
1) Arsenal18171+16
2) Bayern Monaco15187+11
3) Paris Saint-Germain13198+11
4) Manchester City13126+6
5) Atalanta1386+2
6) Inter12124+8
7) Real Madrid12137+6
8) Atletico Madrid121512+3
9) Liverpool12118+3
10) Borussia Dortmund111913+6
11) Tottenham 11137+6
12) Newcastle10136+7
13) Chelsea10138+5
14) Sporting Lisbona10128+4
15) Barcellona101411+3
16) Olympique Marsiglia9118+3
17) Juventus91210+2
18) Galatasaray9880
19) Monaco978-1
20) Bayer Leverkusen91012-2
21) PSV Eindhoven81511+4
22) Qarabag71013-3
23) NAPOLI7611-5
24) Copenhagen71016-6
25) Benfica668-2
26) Pafos649-5
27) Union Saint-Gilloise6715-8
28) Athletic Bilbao549-5
29) Olympiacos5613-7
30) Eintracht Francoforte4816-8
31) Club Brugge4816-8
32) Bodø/Glimt3913-4
33) Slavia Praga3211-9
34) Ajax3518-13
35) Villarreal1413-9
36) Kairat Almaty1415-11
