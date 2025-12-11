Champions League, la classifica al termine della sesta giornata. Il Napoli è ancora in zona playoff

Ieri si è conclusa la sesta giornata della league phase di Champions League. A seguito della sconfitta rimediata contro il Benfica, il Napoli ha perso alcune posizioni. Ora, gli azzurri si trovano in ventitreesima posizione a quota 7 punti, a pari punti con il Qarabag ed il Copenhagen, prossima avversaria nella competizione. Dunque, la prossima sfida va vista come un vero e proprio dentro o fuori per il prosieguo nel torneo. Di seguito, la classifica completa.

SQUADRE PUNTI GOL FATTI GOL SUBITI DIFFERENZA RETI 1) Arsenal 18 17 1 +16 2) Bayern Monaco 15 18 7 +11 3) Paris Saint-Germain 13 19 8 +11 4) Manchester City 13 12 6 +6 5) Atalanta 13 8 6 +2 6) Inter 12 12 4 +8 7) Real Madrid 12 13 7 +6 8) Atletico Madrid 12 15 12 +3 9) Liverpool 12 11 8 +3 10) Borussia Dortmund 11 19 13 +6 11) Tottenham 11 13 7 +6 12) Newcastle 10 13 6 +7 13) Chelsea 10 13 8 +5 14) Sporting Lisbona 10 12 8 +4 15) Barcellona 10 14 11 +3 16) Olympique Marsiglia 9 11 8 +3 17) Juventus 9 12 10 +2 18) Galatasaray 9 8 8 0 19) Monaco 9 7 8 -1 20) Bayer Leverkusen 9 10 12 -2 21) PSV Eindhoven 8 15 11 +4 22) Qarabag 7 10 13 -3 23) NAPOLI 7 6 11 -5 24) Copenhagen 7 10 16 -6 25) Benfica 6 6 8 -2 26) Pafos 6 4 9 -5 27) Union Saint-Gilloise 6 7 15 -8 28) Athletic Bilbao 5 4 9 -5 29) Olympiacos 5 6 13 -7 30) Eintracht Francoforte 4 8 16 -8 31) Club Brugge 4 8 16 -8 32) Bodø/Glimt 3 9 13 -4 33) Slavia Praga 3 2 11 -9 34) Ajax 3 5 18 -13 35) Villarreal 1 4 13 -9 36) Kairat Almaty 1 4 15 -11