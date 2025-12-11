Cds – Napoli, Lukaku tra poco tornerà nei convocati: obiettivo Supercoppa

Il Corriere dello Sport scrive del rientro di Lukaku dall’infortunio che sembra imminente: “il vero obiettivo è partire per Riyad con i compagni. Il 18 dicembre il Napoli sfiderà il Milan per la semifinale di Supercoppa: è quella la partita cerchiata in rosso sul calendario, la sfida che Big Rom vorrà tornare a vivere dalla panchina, accanto alla squadra, esattamente quattro mesi dopo il suo infortunio a Castel di Sangro in amichevole contro l’Olympiacos. Conte non forza la mano, aspetta segnali dal suo giocatore: il rientro in gruppo e tra i convocati è a un passo. Si sta per rivedere la luce in fondo al tunnel”.