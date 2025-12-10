Youth League, Napoli ko per 3-0 contro il Benfica ed eliminato dal torneo

Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Benfica con il risultato di 3-0 in Youth League ed è dunque eliminato dalla competizione. La partita è stata vinta con merito dai padroni di casa, che hanno sbloccato il match dopo 28 minuti grazie alla rete di Francisco Silva. Il risultato sarà poi allargato nella ripresa grazie alle marcature di Gonçalo Oliveira e Joao Alfonso. Gli azzurrini hanno totalizzato in tutto 6 punti e si trovano in venticinquesima posizione del gruppone, non necessaria alla qualificazione. I lusitani, già a quota 12 punti, salgono invece a 15 in seconda posizione generale.