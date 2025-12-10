Tuttosport – ” Napoli, Juventus e Inter seguono con attenzione Palestra del Cagliari”

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato delle interessanti novità di mercato in merito a Marco Palestra, esterno del Cagliari in prestito dall’Atalanta, che sta ben figurando sin qui. Secondo il quotidiano, anche il Napoli sarebbe interessato al giocatore. Ecco un estratto dell’articolo:

“Grande interesse della Juventus per l’esterno destro classe 2005. In estate l’Atalanta aveva sparato alto (25 milioni) per mettere il veto alla cessione. La sensazione è che la valutazione nei prossimi mesi possa impennarsi. Palestra, è seguito con attenzione pure da Napoli, Inter e club inglesi in vista della prossima stagione. Complicato, infatti, se non improbabile che possa spostarsi già gennaio”.