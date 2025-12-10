Tmw – Mainoo ma non solo. Napoli, la lista della spesa per il centrocampo

Kobbie Mainoo ma non solo, il Napoli è pronto a prendere un centrocampista a gennaio. Come riportato da Tuttomercatoweb, la società è pronta ad effettuare dei movimenti di mercato in mediana, reparto tartassato dai pesanti infortuni. Il nome in cima alla lista rimane il calciatore del Manchester United, ma in lista ci sono anche altri nomi su cui potrebbe venir fatto un investimento. Di seguito, ecco quanto riportato.

“De Laurentiis ha dato la sua disponibilità a fare anche un investimento importante se ci dovessero essere i presupposti giusti per inserire il profilo ideale. Come detto anche nei giorni scorsi, l’idea principale sarebbe quella di prendere un giocatore di prospettiva ma è chiaro che la società azzurra sia aperta ad ogni occasione. Mainoo del Manchester United resta la soluzione principale da percorrere con la formula del prestito con diritto di riscatto ma non è la sola. II Napoli resta vigile anche su Goretzka ma qui dipende tutto dal Bayern Monaco. Sempre in Premier League piace anche Magassa del West Ham, valutato sui 15 milioni di euro. Una soluzione che potrebbe anche diventare concreta se ci dovessero essere difficoltà ad aprire altre trattative. II Napoli è vigile anche su Lorenzo Pellegrini, centrocampista che piace da sempre. Il suo rinnovo con la Roma è fermo e in caso di un’apertura la società azzurra non si tirerebbe certo indietro”.