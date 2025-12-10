Sky, Marchetti – “Mainoo? Passi avanti, ma l’affare non è chiuso. Lucca può partire, e sul terzino destro…”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha riportato delle importanti novità di mercato per il Napoli, ai microfoni di Radio Marte. Diversi obbiettivi per il club azzurro, dal centrocampista al terzino destro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il terzino è un obiettivo del Napoli a gennaio, ma non so quanto ci sarà la possibilità di farlo in questa stagione. Per questo ruolo occorrerebbe operare in prestito, il che non è semplice. Piacciono Norton-Cuffy, Juanlu e i giovani italiani Palestra, che l’Atalanta non cede, e Fortini, che invece la Fiorentina potrebbe cedere. Occorre però trovare lo spazio, anche economico, per inserire nuovi innesti in rosa. Il Napoli ragiona soprattutto sul centrocampo, ma attende perché vuole capire bene quali saranno i tempi di recupero di Anguissa. In mediana si cercherà di intervenire, ma il calciatore deve arrivare a inizio gennaio, diversamente non avrebbe senso con il recupero del camerunense. Il Napoli deve capire a breve come muoversi, perché numericamente ha bisogno di rinforzi. Se vuoi qualcuno il 2 gennaio, devi muoverti adesso.”

“Mainoo piace, si può già parlare di passi avanti, perché il giocatore non avrebbe problemi ad accettare, ma per concludere un’operazione va chiuso l’affare col Manchester, e va altresì trovato uno spazio, economico e tecnico, per portarle il ragazzo in Campania il prima possibile. Anche per questo, si vocifera di un possibile addio di Lucca a gennaio per fare posto a nuovi ingressi. La punta può far comodo a Roma o Milan, ma c’è da capire se il Napoli sarà disposto a cederlo a una diretta concorrente.”