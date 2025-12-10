Sky – Benfica-Napoli, le probabili formazioni. Conte conferma l’11 anti Juventus, Mourinho si affida a Pavlidis

La redazione di Sky ha reso note alcune info a proposito delle probabili formazioni con cui Benfica e Napoli dovrebbero scendere in campo stasera al Da Luz. Antonio Conte conferma in blocco il 3-4-3 che ha sconfitto la Juventus domenica al Maradona. In mediana confermato Eljif Elmas al fianco di Scott McTominay. L’attacco sarà ancora guidato da Rasmus Hojlund con Neres e Lang ai suoi fianchi. José Mourinho, invece, sceglie il 4-2-3-1 affidandosi al bomber greco Pavlidis con alle spalle Aursnes, Barreiro e Sudakov.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho