Sacchi alla Gazzetta – ” Napoli e Inter non devono sottovalutare il Milan, possono giocarsela fino alla fine”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha rilasciato un’intervista per la Gazzetta dello Sport dove, tra i vari temi affrontati, si è anche soffermato sulla lotta scudetto, compiendo una previsione in merito al Milan. Eccone un estratto:

“Il Napoli e l’Inter, che considero le più attrezzate per vincere lo scudetto, faranno bene a non sottovalutare la crescita di questo Milan. Non mi sorprenderei se, a primavera, si avverasse uno scenario con il Milan davanti a tutti e le altre che si dannano l’anima nell’inseguimento. Logico chiedersi dove possa arrivare questo Milan. Come ho detto in precedenza, i rossoneri si possono giocare il titolo fino in fondo. Se poi, al mercato di gennaio, verrà acquistato un attaccante centrale, che a questa squadra serve come il pane, allora si possono aprire orizzonti limpidi.”