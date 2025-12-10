Repubblica – “Rivalità Mourinho-Conte, ecco il motivo che ha fatto calmare le acque”

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sull’accesa rivalità che accompagna Josè Mourinho ed Antonio Conte, avversari ormai da tantissimi anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la vecchia antipatia alimentata è stata alimentata da episodi come quello riguardo Chelsea-Man United della stagione 2016-17, finita 4-0 per i blues capitanati dall’allenatore leccese, che non smise di arringare la folla facendo mandare su tutte le furie il tecnico portoghese. Tanti episodi andrebbero menzionati, ma sarebbe merito di una terza persona se il rapporto tra i due è migliorato: si tratta di Lele Oriali, collaboratore di tutte e due i mister.