Repubblica – “Il Napoli deve invertire la tendenza in Champions League, qualificazione in bilico”

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul cammino del Napoli in Champions League, fino ad ora non troppo esaltante. Per il quotidiano, per il club azzurro è necessario trovare la vittoria questa sera, per aumentare le chance di qualificazione. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il piatto lontano dal Maradona piange e i 7 punti hanno consentito ai campioni d’Italia di mettersi in evidenza nella classifica del maxi girone della Champions League, in cui la squadra di Conte si trova al termine delle prime cinque giornate al ventesimo posto. La qualificazione per i sedicesimi di finale è in bilico e diventa di conseguenza un impegno categorico invertire la tendenza nei 90′ a Lisbona.”