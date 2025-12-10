Repubblica – “Il Napoli deve invertire la tendenza in Champions League, qualificazione in bilico”

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul cammino del Napoli in Champions League, fino ad ora non troppo esaltante. Per il quotidiano, per il club azzurro è necessario trovare la vittoria questa sera, per aumentare le chance di qualificazione. Ecco un estratto dell’articolo:

 “Il piatto lontano dal Maradona piange e i 7 punti hanno consentito ai campioni d’Italia di mettersi in evidenza nella classifica del maxi girone della Champions League, in cui la squadra di Conte si trova al termine delle prime cinque giornate al ventesimo posto. La qualificazione per i sedicesimi di finale è in bilico e diventa di conseguenza un impegno categorico invertire la tendenza nei 90′ a Lisbona.”

Articolo precedenteIl Mattino – “Napoli, ecco la probabile formazione in vista del Benfica: un solo ballottaggio per Conte”
Articolo successivoBiasin a TMW – “Conte ha un grandissimo pregio. Bravo Adl che gli ha messo in mano una grande squadra”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE