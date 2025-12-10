Repubblica – “Esodo azzurro al Da Luz, ecco quanti tifosi saranno presenti allo stadio per Benfica Napoli”

L’edizione odierna de la Repubblica scrive a proposito dell’importante sfida di Champions tra Benfica e Napoli, soffermandosi sul numero dei tifosi azzurri che saranno presenti allo stadio Da Luz, per assistere alla partita. Eccone un estratto:
“Al seguito dei campioni d’Italia è annunciata infatti una maxi carovana di oltre 3500 tifosi, che cercheranno di farsi sentire nella bolgia del monumentale stadio Da Luz. Della carovana non farà parte Aurelio De Laurentiis, che stasera vedrà la gara in tv”.