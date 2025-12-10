Pellegatti a TMW – “Corsa scudetto a tre? Temo di più il mio Milan rispetto al Napoli e l’Inter, ecco il motivo”

Carlo Pellegatti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove tra i vari argomenti, si è anche soffermato sulla possibile corsa scudetto a tre, con protagoniste Napoli, Inter e Milan. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Corsa Scudetto a tre? Odio le banalità, ma io temo il Milan e non Napoli e Inter. Se il Milan tiene questo rendimento, dico che il campionato e le coppe si decidono a febbraio-marzo. L’Inter lo scorso anno ha giocato anche il Mondiale per Club e le gambe potrebbero pesare alla fine. Il Napoli ha le coppe, quindi le possibilità del Milan aumentano.”