Pellegatti a TMW – “Corsa scudetto a tre? Temo di più il mio Milan rispetto al Napoli e l’Inter, ecco il motivo”

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

Carlo Pellegatti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove tra i vari argomenti, si è anche soffermato sulla possibile corsa scudetto a tre, con protagoniste Napoli, Inter e Milan. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Corsa Scudetto a tre? Odio le banalità, ma io temo il Milan e non Napoli e Inter. Se il Milan tiene questo rendimento, dico che il campionato e le coppe si decidono a febbraio-marzo. L’Inter lo scorso anno ha giocato anche il Mondiale per Club e le gambe potrebbero pesare alla fine. Il Napoli ha le coppe, quindi le possibilità del Milan aumentano.”

Articolo precedenteBiasin a TMW – “Conte ha un grandissimo pregio. Bravo Adl che gli ha messo in mano una grande squadra”
Articolo successivoMoretto – “Milan, piace molto Lucca. Possibile scambio con Loftus-Cheek? Ecco cosa trapela”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE