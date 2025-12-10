Neres eletto giocatore del mese di novembre del Napoli. La nota della società

David Neres è stato eletto miglior gicoatore del mese di novembre del Napoli. Il brasiliano, è stato autore di un mese di alto livello dove ha avuto modo di siglare tre gol tra Atalanta e Roma. Di seguito, il comunicato pubblicato dalla società sul proprio sito ufficiale.

“David Neres eletto Player of the Month di Novembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese. A Novembre David si è messo in mostra con prestazioni straordinarie, coronate da una doppietta nel match contro l’Atalanta e dalla rete decisiva siglata all’Olimpico di Roma al cospetto della formazione giallorossa. Complimenti a David, POTM di Novembre powered by MSC!”