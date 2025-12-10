Neres a Sky – ” Benfica? Molto forte, sarà difficile affrontarli ma vogliamo vincere “

David Neres, giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, in vista della partita di Champions League contro il Benfica. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sappiamo che questa è una partita davvero importante, vogliamo i tre punti e sappiamo che dobbiamo fare un grande match. Il mio obiettivo stagionale è vincere, voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra, sappiamo che è impossibile vincere ogni partita e competizione ma noi giochiamo sempre per fare il massimo e vincere. La difficoltà della partita con il Benfica? Lo stadio, i tifosi, il Benfica è forte in casa: l’ambiente, lo stadio splendido, l’impatto dei tifosi portoghesi. Manca il gol in Champions? Penso che non è importante, conta solo portare i tre punti a casa!”.