Mourinho: “Il Napoli è più forte. McTominay? Ho messo fuori Pogba per lui, lo United ha commesso un grosso errore a cederlo”

José Mourinho, allenatore del Benfica, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video. Di seguito, le sue parole.

“Il Napoli è più forte individualmente e come squadra. Ha un potenziale diverso dal nostro, se facciamo uomo per uomo perdiamo”.

“McTominay? L’unica cosa che Scott mi deve, se possiamo dire così, è che ho lasciato Pogba fuori per far giocare lui. Poco tempo dopo l’ho fatto esordire anche in Champions League. L’unica cosa che mi deve, perché hai trovato un allenatore che ti fa giocare per la prima volta, succede con tutti i calciatori. Io sono stato il tecnico della prima volta, il resto è tutto merito suo. Quando si è allenato per la prima volta con la prima squadra non è andato a passeggiare, ma per rimanere. Dopo, c’è stato l’errore del Manchester United di farlo partire via. Lì hanno commesso tanti sbagli negli ultimi 8-9 anni, ma questo è stato gigante”.

“Rapporto con Conte? Io non ho nessuna rivalità con lui. Non so perché ha segnato questo rapporto, non siamo stati tanto tempo insieme contro. Frecciatine? Queste cose sono per voi, non per me. Di lui penso che sia un tecnico straordinario, non lo conosco abbastanza per giudicarlo come persona. Ma come tecnico è un top. Io più buono? No, sono sempre uguale”.