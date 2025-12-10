Marchisio: «Napoli-Juve? Mi ha sorpreso una scelta di Spalletti. Scudetto? Gli azzurri e l’Inter su tutti, ma…»

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito della partita di domenica del Maradona, che ha visto il Napoli sconfiggere i bianconeri con il risultato di 2-1. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

La Juve sta per tornare in campo contro il Pafos ma la mente resta a Napoli. Che partita è stata?

«Una partita tra il Napoli, che sa quello che chiede il suo allenatore, e una Juve in difficoltà da inizio anno. Mi ha sorpreso vedere Cabal sulla fascia di Koopmeiners, contro un giocatore da uno contro uno come Neres. Avrei inserito qualcuno più abituato a dare una mano».

Chi vincerà il campionato?

«Metto Inter e Napoli davanti ma il Milan ha Allegri, un grandissimo allenatore. Nella rimonta di Torino si sono visti allenatore e qualità dei giocatori».