Gazzetta – Oggi Conte ha l’onere del pronostico contro Mourinho, ha dimostrato di saper uscire dalla tempesta

“La realtà dice che Mourinho arriva a questa partita da sfavorito, a Conte tocca l’onere del pronostico”. Lo scrive chiaro e tondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che individua nel tecnico del Napoli come favorito sul suo collega portoghese. In particolare, si scrive che Conte è riuscito a cancellare le problematiche degli azzurri con la sua capacità di saper attraversare la tempesta, particolarità che Mourinho non sta riuscendo nella sua esperienza al Benfica. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Il Napoli è primo in campionato e, se stasera acciuffasse i tre punti, si avvicinerebbe di molto ai playoff di Champions. Il Napoli a Lisbona deve lasciarsi alle spalle il ricordo cupo dell’ultima trasferta di Champions, la batosta per 6-2 a Eindhoven contro il Psv. Il capitombolo in Olanda e la sconfitta di Bologna hanno costretto Conte a tirare fuori il meglio di sé. Conte ha attraversato la tempesta, ne è uscito perché ha trovato una nuova rotta tecnico-tattica, il 4-3-2-1 o 4-3-3, sistema che non era nei piani iniziali e che lo è diventato a causa degli infortuni. È questo che sta mancando a Mourinho, la capacità di trasformare le difficoltà in opportunità, cosa che una volta gli riusciva benissimo”.