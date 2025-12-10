Gazzetta – I precedenti tra Conte e Mourinho, bilancio favorevole al tecnico del Napoli

Scritto da:
Elia Falco
-

Benfica-Napoli sarà anche una nuova sfida tra Antonio Conte e José Mourinho, un confronto che in passato ha visto numerose scintille. I due tecnici si sono affrontati per ben 7 volte in carriera, con i precedenti che vanno a favore del tecnico partenopeo. Nel corso di queste sfide, ne è uscito vincitore per ben 4 volte quando era allenatore del Chelsea. Per il portoghese invece sono arrivati due successi, entrambe tra le mura amiche. Tra i risultati, spunta un pareggio risalente alla stagione 2009-10, quando Conte fermò l’allora allenatore dell’Inter sull’1-1. Di seguito, ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

“Antonio Conte e Josè Mourinho si sono già incontrati sette volte e il bilancio pende decisamente a favore del tecnico del Napoli che ha conquistato 4 vittorie. Due i successi ottenuti dall’allenatore portoghese e solo un pareggio (Atalanta-Inter del 2009). Le sfide tra i due sono avvenute in Serie A, Premier League e FA Cup, non ci sono precedenti, invece, per quanto riguarda il palcoscenico più prestigioso, quello della Champions League”.

Articolo precedenteNeres eletto giocatore del mese di novembre del Napoli. La nota della società
Articolo successivoTmw – Mainoo ma non solo. Napoli, la lista della spesa per il centrocampo

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE