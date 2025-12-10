Gazzetta – I precedenti tra Conte e Mourinho, bilancio favorevole al tecnico del Napoli

Benfica-Napoli sarà anche una nuova sfida tra Antonio Conte e José Mourinho, un confronto che in passato ha visto numerose scintille. I due tecnici si sono affrontati per ben 7 volte in carriera, con i precedenti che vanno a favore del tecnico partenopeo. Nel corso di queste sfide, ne è uscito vincitore per ben 4 volte quando era allenatore del Chelsea. Per il portoghese invece sono arrivati due successi, entrambe tra le mura amiche. Tra i risultati, spunta un pareggio risalente alla stagione 2009-10, quando Conte fermò l’allora allenatore dell’Inter sull’1-1. Di seguito, ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

“Antonio Conte e Josè Mourinho si sono già incontrati sette volte e il bilancio pende decisamente a favore del tecnico del Napoli che ha conquistato 4 vittorie. Due i successi ottenuti dall’allenatore portoghese e solo un pareggio (Atalanta-Inter del 2009). Le sfide tra i due sono avvenute in Serie A, Premier League e FA Cup, non ci sono precedenti, invece, per quanto riguarda il palcoscenico più prestigioso, quello della Champions League”.