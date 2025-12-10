Dazn – La ricostruzione del fastidio avvertito da McTominay in Napoli-Juventus. Si tocca la coscia, ma stringe i denti. I dettagli

L’emittente Dazn ha svelato un retroscena del match Napoli-Juventus nel suo contenuto Bordocam. Qui, si mostra il problemino fisico accusato da Scott McTominay nel corso della sfida contro i bianconeri. Lo scozzese, a metà del primo tempo, ha avvertito un fastidio alla coscia che ha preoccupato la panchina azzurra. Un problema che però non gli ha impedito di finire il match. Di seguito, il racconto.

“A metà del primo tempo un piccolo spavento per il Napoli. McKennie supera McTominay con un contromovimento, ma rispetto al solito arranca un po’ nella rincorsa. Ha sentito qualcosa. A fine allungo si ferma e ‘stretcha’ il muscolo posteriore della coscia, Hojlund se ne accorge subito e gli suggerisce di prendere un antidolorifico. Qualche minuto, al 31′, dopo i dottori hanno avvisato Conte, inizia a scaldarsi Vergara, ma il tecnico non ha intenzione di cambiare. Lo scozzese non corre bene, si decide a chiedere qualcosa, ma da lì a pochi secondi deve ancora inseguire McKennie. Qui nel principio di corsa si tocca la coscia, poi soffrendo è lui stesso a fermare un cross dalla destra. Buongiorno preoccupato gli dice: ‘stop, fermati’, ma lo scozzese sembra non ascoltarlo, fa stretching e continua prima dell’antidolorifico”.