CorSera – “Champions, finora zero punti fuori casa, Conte predica coraggio ai suoi ragazzi”

Il Napoli è alla ricerca dei primi 3 punti furi casa in questa edizione della Champions League. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere della Sera, eccone un estratto:

“Finora zero punti lontano dal Maradona, Antonio predica coraggio in un momento in cui la squadra ha recuperato energia, elettricità e risultati. In campo ci va lo stesso Napoli delle ultime partite, quello rivitalizzato da Lang e Neres. Meglio l’abbondanza che l’emergenza ma il nuovo abito tattico cade a pennello: una sorta di equilibrio imprevedibile garantito dal calciatore più in forma del momento, il brasiliano Neres”.

