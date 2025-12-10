CdM – McTominay ha recuperato da tutti gli acciacchi fisici, con il Benfica ci sarà

Scritto da:
Elia Falco
-
Come sta Scott McTominay? Il centrocampista del Napoli, a seguito della partita disputata contro la Juventus, ha rimediato dei problemi fisici che hanno messo in dubbio la sua presenza per la partita di stasera contro il Benfica. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, l’allarme è da considerarsi rientrato. Lo scozzese ha recuperato dagli acciacchi e sarà regolarmente a disposizione di Conte in occasione della delicata partita di Champions League. Di seguito, ecco quanto riportato. “L’obiettivo è recuperare le energie dopo l’intensa sfida contro la Juventus, le rotazioni sono poche. McTominay ci sarà, ha superato gli acciacchi con la gestione delle forze, Conte potrebbe confermare la stessa formazione della sfida contro la Juventus”.

