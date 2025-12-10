Bianchi a KKN – “McTominay? Quanto avrei voluto allenarlo, è un giocatore universale!”

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, dove tra i vari argomenti, si è soffermato sulla sfida tra il Benfica e il Napoli, e anche in merito a Scott McTominay. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Per me domani non è Mourinho contro Conte ma il Napoli contro il Benfica, i miei maestri dicevano sempre le macchine devono avere il motore il telaio e poi viene anche il conduttore, i calciatori sono quelli che fanno la squadra. Mi sarebbe piaciuto allenare uno come McTominay, è un giocatore universale, sa leggere la partita, comunicare con i suoi compagni, sa condurre e finalizzare: è un calciatore moderno.”