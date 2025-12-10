Benfica-Napoli, ecco i precedenti tra le due squadre

Questa sera andrà in scena la terza sfida tra Benfica e Napoli: le due squadre si sono infatti incontrate due volte in competizioni ufficiali, precisamente nel primo turno della Coppa Uefa, stagione 2008-09, e nella fase a gironi della Champions League, stagione 2016-17. Nel primo caso, ad avere la meglio furono i portoghesi, che persero l’andata al San Paolo per 3-2, per poi vincere in casa 2-0. In Champions invece, a sorridere fu il Napoli: 4-2 all’andata al San Paolo, 1-2 al Da Luz. Questa sera sarà anche l’ennesimo confronto tra Antonio Conte e Josè Mourinho, nonostante sia la prima volta che si affrontano in una competizione europea.