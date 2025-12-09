TuttoSport: “Un Napoli non sfavillante è bastato per far sembrare la Juve una robetta patetica”

Il ko della Juventus contro il Napoli, non è stato digerito dall’ambiente torinese.

TuttoSport ha criticato aspramente la prestazione degli uomini di Spalletti: “La Juventus è un tale disastro, non so proprio come ne usciremo questa volta. Se fino a un mese fa ero possibilista, oggi soltanto un miracolo la potrebbe salvare dall’esclusione dalla prossima Champions League. Le cause sono molteplici, non è soltanto una questione di qualità tecnica dei giocatori, di organizzazione o di errori di Spalletti.

E’ bastato un Napoli non sfavillante per far sembrar la Juventus una robetta ridicola e patetica. La differenza è stata enorme. I partenopei senza Lukaku, De Bruyne e altri calciatori sono una buona squadra, ma non ha la qualità dell’Inter. Oltre ad avere un impianto di gioco, i nerazzurri hanno una consuetudine nel fare una partita unica in Italia. La verità è una sola: la Juve di oggi è solo Yildiz, poi c’è il vuoto”.