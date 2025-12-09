Spalletti: “A Napoli ho sbagliato, ho delle responsabilità. Yildiz può diventare un top player come Kvara”

La Juventus sarà impegnata contro il Pafos in Champions League dopo la sconfitta subita a Napoli.

Nella consueta conferenza stampa del giorno prima all’incontro, l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti è tornato sul match di domenica e della scelta di iniziare la partita senza punte: “Yildiz? Io sono convinto che possa ancora tirare fuori ancora di più. Lui ha dei margini di miglioramento incredibili e sono un po’ le stesse cose che dicevo a Kvara e può diventare un super top. Tipo domenica che è andato a fare un gol non facile.

Contro il Napoli ho giocato senza attaccanti ma non per pungolarli, perché volevo vincere la partita. Io ero convinto che fosse il sistema giusto, ma non ho avuto il risultato che volevo e ho delle responsabilità. Non ho messo in condizione la squadra per fare il meglio e ho danneggiato la squadra“.