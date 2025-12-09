Sky-Lucca può partire a gennaio: la situazione

L’esperienza di Lorenzo Lucca al Napoli non è stata soddisfacente.

L’attaccante italiano, con il ritorno di Lukaku e l’ottimo apporto di Rasmus Hojlund, sa che troverà sempre meno spazio e a gennaio potrebbe partire per trovare maggior minutaggio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero due club di Serie A interessati all’ex Udinese: “Per una rosa dimezzata causa infortuni, il Napoli aspetta il calciomercato per poterla rinforzare. Per poter puntare su un nuovo centrocampista, il club ha bisogno eventualmente prima di pensare a qualche uscita. Il nome sarebbe quello di Lorenzo Lucca. L’attaccante è seguito in Italia, soprattutto da Milan (se parte Gimenez) e Roma“.